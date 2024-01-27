В «Крыльях Советов» объявили о создании второй команды

Руководство «Крыльев Советов» объявило о создании второй команды, сообщает сайт самарского клуба.

По данным источника, «Крылья Советов-2» примут участие в чемпионате ФНЛ-2 дивизона Б второй лиги в сезоне-2024/25.

«Хотелось бы выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании «Крыльев Советов-2» было бы не возможно без его поддержки нашего клуба. Мы пришли к этому совместному решению и уверены, что оно даст толчок для развития футбола в регионе. Большое количество самарских ребят получат шанс играть в футбол на взрослом уровне, показывать и проявлять себя», — приводит слова генерального директора «Крыльев» Вадима Андреева сайт клуба.

После 18 туров РПЛ первая команда «Крыльев Советов» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице.