Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, зачем Бердыев приехал на сбор команды

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев прибыл в расположение челнинской команды, которая проводит сбор в Турции.

«Бердыев приехал к нам до конца сборов. Курбан Бекиевич не возглавлял команду, он прибыл к нам для консультации. Мы пока не говорим о перспективе контракта. Пока что это вся информация», — сказал Миннеханов «СЭ».

Напомним, 68-летний специалист покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером.

«КАМАЗ» занимает четвертое место в четвертой группе Олимп-ПФЛ, набрав 31 очко в 15 играх. Сейчас главным тренером команды является Ильдар Ахметзянов.

(Владислав Флегонтов)