Андрей Федоров — новый главный тренер «Казанки»
18:54
Руководство ФК «Локомотив» приняло решение расстаться с нынешним главным тренером «Казанки» Ильшатом Файзуллиным. Новым главным тренером команды назначен Андрей Федоров, работавший в структуре клуба старшим селекционером, информирует пресс-служба клуба 22 марта.
Первая тренировка «Казанки» под руководством нового главного тренера состоится во вторник, 23 марта. Первую официальную игру в ПФЛ, после зимней паузы, вторая команда «Локомотива» проведет против ФК «Чита» на «Сапсан Арене» 3 апреля.
Дополнительная информация:
http://fckazanka.ru/news/%d1%84%d1%91%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd/
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