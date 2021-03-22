Руководство ФК «Локомотив» приняло решение расстаться с нынешним главным тренером «Казанки» Ильшатом Файзуллиным. Новым главным тренером команды назначен Андрей Федоров, работавший в структуре клуба старшим селекционером, информирует пресс-служба клуба 22 марта.

Андрей Фёдоров — новый главный тренер «Казанки»

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Руководство ФК «Локомотив» приняло решение расстаться с нынешним главным тренером «Казанки» Ильшатом Файзуллиным. Новым главным тренером команды назначен Андрей Фёдоров, работавший в структуре клуба старшим селекционером. pic.twitter.com/bhJeolHRKo — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) March 22, 2021

Первая тренировка «Казанки» под руководством нового главного тренера состоится во вторник, 23 марта. Первую официальную игру в ПФЛ, после зимней паузы, вторая команда «Локомотива» проведет против ФК «Чита» на «Сапсан Арене» 3 апреля.