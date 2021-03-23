Курбан Бердыев прибыл на сборы «КАМАЗа»

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев прибыл на сборы ФК «КАМАЗ», сообщает 23 марта Twitter клуба. Он пробудет с командой до завершения сборов в Турции.

Курбан Бердыев с нами!??

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??Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение автозаводцев и будет с нами до завершения турецких сборов.

?#сборы2021 pic.twitter.com/dPoAPxhSlg — ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) March 23, 2021

68-летний специалист покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«КАМАЗ» занимает четвертое место в четвертой группе Олимп-ПФЛ, набрав 31 очко в 15 играх. Сейчас главным тренером команды является Ильдар Ахметзянов.