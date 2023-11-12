Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о своем будущем в футболе. В сентябре 2023 года 36-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком» из Костромы, который выступает во Второй лиге.

«Мое будущее? А что с ним? Сейчас я просто играю, получаю удовольствие и живу сегодняшним днем. Как будет дальше — так и будет. Не буду загадывать», — сказал Глушаков.

Последним клубом РПЛ для 36-летнего полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».