Валерий Петраков: «Нашему футболу нужно возвращаться на систему «весна — осень»

Валерий Петраков, главный тренер «Иртыша» из Омска, заявил, что российскому футболу необходимо возвращаться на прежнюю систему проведения соревнований.

«Когда переходили на нынешнюю систему, тренеры, которые работали с клубами — участниками еврокубков, говорили, что у нас короткий чемпионат, в отличие от зарубежных, а в случае перехода будет легче готовиться к еврокубковым матчам, — цитирует «РБ Спорт» Петракова. — В итоге такой переход совершили, но, как показала практика, это ничего не дало. Газзаев выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА при прежней системе. И «Зенит» тоже. После перехода на нынешнюю систему не выиграли ничего».

По словам 65-летнего специалиста, переход на систему «осень — весна» оказался неоправданным.

«Надо возвращаться на прежнюю систему, учитывая условия. Потому что таких клубов, как «Зенит», на чьем стадионе можно играть в комфортных условиях в любую погоду, или «Краснодар», который играет на юге и на такой арене, мало», — отметил Петраков.

Переходным в РПЛ стал сезон-2011/12.