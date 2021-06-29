Денис Бояринцев возглавил «Родину»
17:27
Бывший игрок «Спартака», «Рубина» и сборной России Денис Бояринцев возглавил «Родину», сообщает пресс-служба команды.
Последним клубом 43-летнего специалиста было «Торпедо», в котором он завершил карьеру. В июне 2014 года он перешел на тренерскую работу и уже спустя месяц возглавил молодежную команду автозаводцев. Также Бояринцев тренировал «Носту», «Текстильщик» и «КАМАЗ».
«Родина» выступает в Группе 2 («Запад») Олимп ПФЛ. В сезоне-2020/21 московская команда заняла седьмое место в чемпионате.
Дополнительная информация:
https://fcrodina.com/news/denis-boyarincev-v-%C2%ABrodine%C2%BB/
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