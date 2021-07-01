Экс-игрок «Динамо», «Оренбурга» и «Анжи» Маркелов перешел в «Амкар»

Полузащитник Иван Маркелов перешел в «Амкар», сообщается в официальном Twitter клуба.

Экс-игрок «Динамо», «Оренбурга», «Анжи» и «Тамбова» уже присоединился к команде на сборе. Последним клубом 33-летнего россиянина был казахстанский «Кызыл-Жар».

Ранее «Амкар», выступавший в РПЛ с 2004 по 2018 год, подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и получил лицензию.