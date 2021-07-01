Экс-игрок «Динамо», «Оренбурга» и «Анжи» Маркелов перешел в «Амкар»
07:56
Полузащитник Иван Маркелов перешел в «Амкар», сообщается в официальном Twitter клуба.
Экс-игрок «Динамо», «Оренбурга», «Анжи» и «Тамбова» уже присоединился к команде на сборе. Последним клубом 33-летнего россиянина был казахстанский «Кызыл-Жар».
Ранее «Амкар», выступавший в РПЛ с 2004 по 2018 год, подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и получил лицензию.
?? Знакомьтесь, Иван Маркелов!— Амкар Пермь (@fc_amkar_perm) July 1, 2021
Опытный полузащитник, известный по игре за «Динамо», «Оренбург» и «Анжи». В сезоне 2015/16 был лучшим игроком сезона в ФНЛ, забив девять мячей в 30 играх, и помог «Оренбургу» стать чемпионом!
Предлагаем нагрузить лайками такое шикарное усиление! pic.twitter.com/umUTU290uQ
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