Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула может возглавить «Коломну», играющую в ПФЛ.

«Пока рано о чем-то говорить. Есть разговоры, но не более», — заявил Гамула «РБ Спорт».

На данный момент 61-летний Гамула возглавляет любительский клуб «Гераклион». В прошлом сезоне ПФЛ «Коломна» заняла предпоследнее место в группе 2.