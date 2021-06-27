Гамула может возглавить «Коломну»
12:44
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула может возглавить «Коломну», играющую в ПФЛ.
«Пока рано о чем-то говорить. Есть разговоры, но не более», — заявил Гамула «РБ Спорт».
На данный момент 61-летний Гамула возглавляет любительский клуб «Гераклион». В прошлом сезоне ПФЛ «Коломна» заняла предпоследнее место в группе 2.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/gamula-mozhet-stat-glavny-m-trenerom-kolomny/
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