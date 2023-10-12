Четыре футболиста клуба «Уралец-ТС» попали в ДТП, один из них погиб

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием четырех пермских футболистов «Уральца-ТС».

Как сообщает пресс-служба пермского «Амкара», воспитанник и экс-футболист клуба Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.

«Уралец-ТС» с прискорбием сообщает, что Евгений Ситников погиб на месте. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами», — говорится в заявлении клуба.

«Амкар» выразил соболезнования родным Ситникова.

«Футбольный клуб «Амкар» выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова», — написал клуб в своих соцсетях.

Ситникову было 33 года. Он выступал за «Амкар» во втором дивизионе чемпионата России, сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

Также защитник был игроком «Звезды» и «Октана», а с июля 2023 года находился в клубе «Уралец-ТС». За команду из Нижнего Тагила Ситников успел провести только 4 матча, один из которых в FONBET Кубке России.