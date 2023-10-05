В «Велесе» рассказали об адаптации Кутепова: «Он выглядит сейчас намного лучше, чем в первых двух матчах»

Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал «СЭ» об адаптации в команде защитника Ильи Кутепова.

«Кутепов постоянно играет за «Велес», значит, выдерживает конкуренцию. Старт в целом неплохой, важно было быстро найти взаимопонимание с партнерами, Илья к нам присоединился по ходу сезона. Его приход повлиял на тактические схемы в обороне. Процесс адаптации прошел хорошо. Кутепов выглядит сейчас намного лучше, чем в первых двух матчах», — сказал Шиленков «СЭ».

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. «Велес» после 12 туров занимает 9-е место во второй лиге, дивизион А (фаза 1), набрав 13 очков.