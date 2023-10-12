В «Уральце» рассказали о состоянии здоровья попавших в аварию футболистов

В клубе «Уралец ТС» ответили на запрос «СЭ» о состоянии здоровья попавших в аварию футболистов.

Ранее стало известно о гибели игрока команды Евгения Ситникова в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург.

«В машине, попавшей сегодня ночью в аварию, находились еще трое наших футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников.

Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести. Как только у нас будет вся достоверная информация, мы поделимся всем в официальной группе», — сообщили «СЭ» в клубе.