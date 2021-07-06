«Чайка» выступила с заявлением по поводу перевода клуба в ПФЛ

«Чайка» отреагировала на перевод клуба в низший по рангу дивизион. Руководство команды не согласно с данным решением, однако принимает его как состоявшийся факт.

«Наш клуб всегда выступал и будет выступать за честный футбол, поэтому мы крайне огорчены тем, что оказались вовлечены в инцидент, в котором имя «Чайки» упоминается наряду с договорными матчами. Перевернув мрачную страницу нашей истории, мы готовы писать новую главу с чистого листа — извлечем урок из сложившейся ситуации и приложим максимум усилий для того, чтобы будущие победы нашего клуба не вызывали сомнений у футбольной общественности.



Спешим сообщить о том, что вопреки слухам футбольный клуб «Чайка» продолжит выступление в профессиональном футболе и в предстоящем сезоне примет участие во Втором дивизионе ФНЛ», — говорится в заявлении.