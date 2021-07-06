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«Анжи» не получил средств за трансфер Кокорина в «Фиорентину» из-за технических проблем

10:58
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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«Анжи» еще не получил солидарные выплаты за участие в подготовке нападающего Александра Кокорина, которые полагались клубу после перехода футболиста из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Ничего не поступало, мы ждем платежа. У нас какие-то проблемы с банковским счетом. Общаемся с «Фиорентиной» по поводу корректного перечисления. Что касается сроков разрешения сложившейся ситуации, то вопрос уже решен, остается технический вопрос по переводу средств на наш валютный счет», — заявил генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов, отметив, что клуб должен получить от «Фиорентины» 1,8 тысячи евро.

Летом 2013 года Кокорин перешел в «Анжи» из «Динамо», но не провел за махачкалинцев ни одного матча. После того как миллиардер Сулейман Керимов приостановил финансирование клуба из столицы Дагестана, форвард вернулся в московскую команду.

На момент обоих переходов в 2013 году Кокорину было 22 года. Таким образом, «Анжи» должен получить одну двенадцатую часть от 0,5 процента суммы трансфера нападающего из «Спартака» в «Фиорентину». Московским «Локомотиву» и «Динамо», также принимавшим участие в подготовке форварда, полагается около 85 тысяч и 138 тысяч соответственно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11831333

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Иван Шитик все материалы автора

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