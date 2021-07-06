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Клуб ПФЛ «Строгино» сообщил о смерти заместителя гендиректора клуба

20:35
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Клуб ПФЛ «Строгино» на своем официальном сайте сообщил о смерти заместителя генерального директора клуба Максима Аникеева.

«ФК «Строгино» с прискорбием сообщает, что вчера на 37-м году жизни не стало заместителя генерального директора клуба Максима Аникеева. Компетентный по многим вопросам, трудолюбивый и простой в общении, он всегда был готов прийти на помощь.

Приносим соболезнования родным и близким Максима Николаевича», — говорится в сообщении клуба.

 

Дополнительная информация:

https://fc-strogino.mossport.ru/news/ne-stalo-maksima-anikeeva-/

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