"Двое откровенно сказали: спокойно, мы вам всем переведем". Аудиозапись игрока "Черноморца" – о матче с "Чайкой"

Эксклюзив "СЭ"

В распоряжении "СЭ" имеется часть показаний одного из игроков "Черноморца", который стал ключевым свидетелем в деле о неспортивном характере матча ПФЛ "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Футболист, чья фамилия не раскрывается, рассказывает о конфликте, который возник в команде после игры.

"Тут такой цирк. После игры мы начали все в***ваться, х*** вы сдаете, это, всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: б***, че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили, мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно, а то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили. Вот такой х***ей начали заниматься. Типа и тренер такой… тоже был бы тренер нормальный… У нас один чудак подбежал во время игры к тренеру: б***, меняй этого заща, ты не видишь что ли? А этот такой: не-не, все нормально.

Мы вот думаем, просто знаешь, и тренер в деле. Заща и вратарь, скорее всего. Кто-то палится, кто-то нет. Два заща откровенно сказали: все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте". (Дмитрий Зеленов)

Троих футболистов "Черноморца" отстранили от футбола на 3 года, гендиректора "Урожая" и главного тренера "Черноморца" – на год // Полный текст заключения КДК по матчу "Чайка" – "Черноморец"