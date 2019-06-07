КДК вынес первое решение по матчу "Чайка" - "Черноморец"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко, главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова. Это решение принято на основании расследования матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. "СЭ" приводит полный текст заключения, вынесенного комитетом в пятницу.

14 мая генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко намекнул у себя в Инстаграме, что матч "Чайка" – "Черноморец" – странный. На следующий день президент РФС Александр Дюков заявил, что матч мог носить неспортивный характер и направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку.

Заключение КДК:

– Российским футбольным союзом проводится служебная проверка по матчу ПФЛ "Чайка" – "Черноморец". В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, психофизиологические исследования с использованием полиграфа и ряд иных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча. До сегодняшнего заседания состоялось заседание технического комитета. Им подготовлено экспертное заключение, в котором указано, что действия футболистов "Черноморца" Пуляева, Резникова и Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы, – заявил председатель КДК Артур Григорьянц. – По полученным данным, в день матча в ходе проведения установочного совещания главным тренером "Черноморца" было сделано заявление о том, что генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко предложил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за победу над "Чайкой". По словам футболистов, а также главного тренера "Черноморца" указанные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над "Чайкой". В сегодняшнем заседании приняли участие и Хазрет Дышеков, и Градиленко, судейская бригада, инспектор матча, игроки "Черноморца" Пуляев, Резников и Юдин, а также представители "Чайки". После 1-го тайма "Черноморец" начал проигрывать "Чайке", тем самым было нарушено условие негласных договоренностей между "Черноморцем" и "Урожаем".

Во время 2-го тайма игроки защитной линии "Черноморца" Пуляев, Резников и Юдин практически сдали матч. Предположительно, они могли получить вознаграждение от 1 до 2 миллионов рублей от неустановленных лиц. Все три футболиста отказались проходить полиграф, не признают факт того, что им предлагали указанную сумму, но другие футболисты "Черноморца" в своих показаниях говорят о том, что эти игроки должны были получить деньги. Проверка продолжается, факт о передаче и получении денежных средств еще не установлен. Действия Юдина, Резникова и Пуляева, вызвали недовольство других футболистов "Черноморца". Внутри команды возникли перепалки, стычки, которые проходили как на поле, так и во внутренних помещениях стадиона. Это подтвердил и тренер, и футболисты "Черноморца". Было установлено, что игроки "Черноморца" после матча предъявляли претензии и Пуляеву, и Резникову и Юдину, после этого три игрока даже тренировались отдельно от коллектива. Пуляев, Резников и Юдин отвечали одноклубникам, что хотели сохранить в тайне умышленное участие во влиянии на результат и обещали разделить полученные средства между всей командой.

Решение: за оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору "Урожая" Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча запретить главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года. Что касается игроков – за оказание воздействия на результат матча футболисты "Черноморца" Резникову, Пуляеву и Юдину запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет. Вопрос об аннулировании результата матча приостановлен до завершения окончательной проверки РФС и МВД. (Иван Торопцев)