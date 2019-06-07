Троих футболистов "Черноморца" отстранили от футбола на 3 года, гендиректора "Урожая" и главного тренера "Черноморца" – на год

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко, главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

– За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору "Урожая" Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча запретить главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года.

Что касается игроков – за оказание воздействия на результат матча футболисты "Черноморца" Резникову, Пуляеву и Юдину запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет. Вопрос об аннулировании результата матча приостановлен до завершения окончательной проверки РФС и МВД, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

13 мая 2019 года "Чайка" провела домашний матч Олимп-ПФЛ в группе "Юг" против "Черноморца". Клуб из Песчанокопского пропустил уже на пятой минуте, но смог забить три мяча и одержал победу 3:1. "Чайка" продлила беспроигрышную серию в сезоне из 25 игр и вернулась в лидеры "Юга".

Ранее глава РФС Александр Дюков инициировал проверку в связи с возможным договорным характером матча.