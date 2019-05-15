Тренер "Черноморца": "Заявление Дюкова? Нам никто не предлагал деньги, это однозначно"

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков прокомментировал заявление президента РФС Александра Дюкова, который сказал, что матч 27-го тура второго дивизиона против "Чайки" (1:3) мог носить неспортивный характер. Сегодня РФС обратился в МВД с целью провести соответствующую проверку.

- Александр Дюков сказал, что РФС проведет расследование позавчерашнего матча и уже подал заявление в МВД.

- То, что считаю нужным я высказал уже. Мне добавить нечего.

- До сих пор утверждаете, что в перерыве матча никто вам и определенным игрокам "Черноморца" не предлагал деньги?

- Это однозначно.

- К вам после матча поступали звонки из "Урожая", РФС?

- Ни с кем не разговаривал на эту тему. (Арман Мкртчян)

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