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ФНЛ-2

23 февраля, 15:05

Агент: «Зенит» поддержал Москвичева, отпустив его в аренду»

Алина Савинова
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Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, рассказал об аренде футболиста в «Чайку» до конца сезона-2023/24.

«Сейчас основными критериями при выборе продолжения карьеры для Богдана были игровая практика и команда, которая ставит перед собой высокие задачи в рамках турнира, где принимает участие. Как я уже говорил, было предложение от махачкалинского «Динамо», но после переподписания ими основного вратаря стало понятно, что Богдан не будет там играть роль первого номера. Поэтому, когда появился вариант по «Чайке», взвесив все плюсы и минусы, сразу решили им воспользоваться», — приводит «РБ Спорт» слова Голяна.

По словам агента, переговоры между клубами прошли быстро.

«Руководство «Чайки» оперативно согласовало ряд важных для нас моментов, а «Зенит» поддержал Богдана, отпустив его в аренду. Это обычная аренда до лета без права выкупа», — добавил он.

В текущем сезоне 19-летний Москвичев провел 13 матчей за сине-бело-голубых в МФЛ, пропустил 13 голов и отстоял на ноль в 6 матчах.

Весной 2024 года «Чайка» будет выступать в группе «Золото» второй лиги дивизиона «А».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Зенит
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