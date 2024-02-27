Широков заявил, что «Леон Сатурн» не собирается переходить в медиалигу

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков прокомментировал ситуацию с аттестацией клуба для участия в турнире второй лиги.

«Честно говоря, не знаю, пройдем ли. Резиденты РФС — надеюсь, временные — делают все, чтобы второй лиги не было. Выдумывают немыслимые критерии подтверждения наличия финансирования. Оно у нас есть, по критериям — нет. Все письма, которые требовались, мы написали. В РФС считают, что еще не все. Если не хотят, чтобы клуб «Леон Сатурн» участвовал в турнире второй лиги, так бы прямо и сказали», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Также он ответил на вопрос, нет ли у него желания перевести команду в медиалигу.

«Зачем? Мы собрали игроков, которые хотят себя проявить в профессиональном футболе. Если бы был интересен медиафутбол, мы бы и пошли туда. И потом, это не мой частный клуб, у нас деньги партнера и муниципалитета», — добавил специалист.

«Леон Сатурн» был основан в 1946 году. Клуб является двукратным полуфиналистом Кубка России, а также финалистом Кубка Интертото 2008 года.