Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

16 февраля, 13:00

Кононов — о конфликте с Широковым: «Он в роли игрока и менеджера — два разных человека»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Широков и Олег Кононов
Роман Широков и Олег Кононов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с директором «Сатурна» Романом Широковым.

— За полгода до «Торпедо» вы возглавили «Сатурн», но проработали меньше двух месяцев. Роман Широков после интервью в ваш адрес — нерукопожатный человек?

— Я его уважаю как футболиста, который играл под моим руководством. И никогда ни на кого не держу зла. Всегда можно встретиться, поговорить и объяснить друг другу ситуацию, которая сложилась в определенный момент. Те заявления, которые Роман Николаевич сделал, — это его видение и мнение. Время всех рассудит.

— Всех поразил такой финал в первую очередь из-за того, что вы давно знакомы.

— Я его знал как игрока. А в должности менеджера столкнулся впервые. Это два разных человека. Больше эту тему затрагивать бы не хотел.

Кононов возглавлял «Сатурн» менее двух месяцев летом 2023 года. После работы в подмосковном клубе специалист возглавил «Торпедо».

Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова

Роман Широков
Футбол
Олег Кононов
1
Читайте также
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Рубина» из Ялты пожелал болельщикам клуба побед после матча с луганской «Зарей»
Новости
RSS RSS
Все новости