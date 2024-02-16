Кононов — о конфликте с Широковым: «Он в роли игрока и менеджера — два разных человека»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с директором «Сатурна» Романом Широковым.

— За полгода до «Торпедо» вы возглавили «Сатурн», но проработали меньше двух месяцев. Роман Широков после интервью в ваш адрес — нерукопожатный человек?

— Я его уважаю как футболиста, который играл под моим руководством. И никогда ни на кого не держу зла. Всегда можно встретиться, поговорить и объяснить друг другу ситуацию, которая сложилась в определенный момент. Те заявления, которые Роман Николаевич сделал, — это его видение и мнение. Время всех рассудит.

— Всех поразил такой финал в первую очередь из-за того, что вы давно знакомы.

— Я его знал как игрока. А в должности менеджера столкнулся впервые. Это два разных человека. Больше эту тему затрагивать бы не хотел.

Кононов возглавлял «Сатурн» менее двух месяцев летом 2023 года. После работы в подмосковном клубе специалист возглавил «Торпедо».