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6 октября, 15:47

Агент прокомментировал назначение Сергея Рыжикова главным тренером «Спартака» из Тамбова

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Сергея Рыжикова, поделился мнением о назначении экс-вратаря в тамбовский «Спартак» на пост главного тренера команды.

«Сергей возглавил тамбовский «Спартак», это правда. В своей первой игре под его руководством они обыграли вторую команду тульского «Арсенала» 3:2. Это вторая лига, решил начать оттуда. Сергей окунулся в самостоятельную работу. Он всегда хотел работать главным тренером. Ждать не стали, поступило предложение и мы его приняли. Тренером вратарей он быть не хотел. Посмотрим, как теперь Сергей будет выглядеть в новом амплуа», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

«Спартак» Тамбов выступает во второй лиге. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице.

В последнее время Рыжиков работал в «Ахмате» помощником Андрея Талалаева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prokommentiroval-naznachenie-ry-zhikova-glavny-m-trenerom-spartaka-iz-tambova/
Сергей Рыжиков
ФК Спартак (Тамбов)
Алексей Сафонов
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