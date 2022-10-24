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Сегодня, 18:44

Президент ФК «Рубин Ялта» заявил о готовности выступать во второй лиге с сезона-2023/24

Алина Савинова
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Президент ФК «Рубин Ялта» Сергей Гардок прокомментировал новость о том, что футбольные клубы Крыма смогут выступать во второй лиге ФНЛ с сезона-2023/24.

«Для нас новость о том, что футбольные крымские клубы смогут выступать в профессиональных соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24 ожидаема, с учетом всех последних событий вокруг крымского футбола. Мы провели предварительные консультации с руководством ФНЛ и имеем неплохие шансы успешно пройти лицензирование. Так что наш клуб готов к выступлению во второй лиге ФНЛ с сезона-2023/2024.

С точки зрения развития футбола в нашем регионе — это несомненный плюс как для воспитания юных футболистов и их дальнейших перспектив, так и для болельщиков, которые смогут увидеть в Ялте интересные команды второй лиги", — приводит Metaratings.ru слова Гардока.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что у футбольных команд Севастополя и Крыма будет возможность принять участие в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-fk-rubin-yalta-zayavil-o-gotovnosti-vystupat-vo-vtoroy-lige-nachinaya-s-sezona-2023-2024-1394133/
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