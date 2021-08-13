Жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России: стали известны соперники ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»

Завершилась жеребьевка элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

33 команды из Тинькофф РПЛ, Олимп-ФНЛ и ОЛИМП-ФНЛ-2 были распределены в 11 групп по 3 команды каждая. В каждой группе присутствует по одному клубу-представителю каждого из трех дивизионов.

От РПЛ в элитном групповом раунде примут участие команды, которые не попали в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Остальные 5 команд — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала турнира.

Элитный групповой этап БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, которые состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. В играх, запланированных на 25 и 26 августа, примут участие команды из ФНЛ и ФНЛ-2, представители РПЛ начнут участие в турнире с сентября.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 1: «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец»

Группа 2: «Урал», «КАМАЗ», «Торпедо» Владимир

Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо» Брянск

Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» Барнаул

Группа 5: «Ростов», «Торпедо» Москва, «Чайка»

Группа 6: «Уфа», «Алания», «Динамо-Легион» Махачкала

Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат»

Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск»

Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя»

Группа 10: ЦСКА, «Металлург», «Зенит» Ижевск

Группа 11: «Динамо» Москва, «Оренбург», «Динамо» Ставрополь