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«Краснодар» сыграет с «Кубанью» и «Ленинградцем» в Кубке России

15:11
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«Краснодар» узнал своих соперников по элитному групповому раунду Бетсити Кубка России. По итогам сегодняшней жеребьвки, в группе 1 вместе с «быками» сыграют «Кубань» и «Ленинградец».

Напомним, что по итогам жеребьевки элитного раунда будут сформированы 11 групп по три команды в каждой — по одному клубу РПЛ, ФНЛ и ЛФК/ПФЛ.

Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.

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Роман Шишов все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры