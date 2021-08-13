«Краснодар» сыграет с «Кубанью» и «Ленинградцем» в Кубке России
15:11
«Краснодар» узнал своих соперников по элитному групповому раунду Бетсити Кубка России. По итогам сегодняшней жеребьвки, в группе 1 вместе с «быками» сыграют «Кубань» и «Ленинградец».
Напомним, что по итогам жеребьевки элитного раунда будут сформированы 11 групп по три команды в каждой — по одному клубу РПЛ, ФНЛ и ЛФК/ПФЛ.
Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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