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Сегодня, 14:32

Влут назвал невероятной победу на «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Рай Влут в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это было невероятно! Сумасшедшая атмосфера. Было очень приятно видеть полный стадион. Победа — это отличный подарок для нас и для болельщиков. «Спартак» — топ команда в России. Получилась очень тяжелая игра, но мы победили!», — сказал Влут «СЭ».

«Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей и вылетел в сетку Пути регионов FONBET Кубка России.

Жеребьевка второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка страны состоится в четверг, 6 апреля. Помимо «Спартака», в ней примет участие «Акрон».

Третьим участником станет проигравший в полуфинале Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов», четвертым станет победитель первой стадии полуфинала Пути регионов «Краснодар» — «Ростов».

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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