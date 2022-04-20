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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:01

Ваноли не стал называть команду, с которой хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не стал называть желаемого соперника по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России.

— Есть ли предпочтения по сопернику в полуфинале?

— Сейчас все мысли о матче с «Ростовом». Команде нужно восстановиться. Сейчас на первый план выходит психология, мы должны хорошо закончить чемпионат.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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