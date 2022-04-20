Ваноли не стал называть команду, с которой хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не стал называть желаемого соперника по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России.

— Есть ли предпочтения по сопернику в полуфинале?

— Сейчас все мысли о матче с «Ростовом». Команде нужно восстановиться. Сейчас на первый план выходит психология, мы должны хорошо закончить чемпионат.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.