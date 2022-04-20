Ваноли: «Во втором тайме «Спартак» не смог реализовать свои моменты, интрига держалась до конца»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Почему ЦСКА захватил преимущество ближе к концовке?

— Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах важен результат, здесь было важно добиться именно результата. Я понимаю, что это «Спартак», мы должны показывать сильную игру, но у нас много молодых игроков. Сегодня было важно добиться результата.

— Какие были изменения в подготовке?

— Перед этим матчем у нас были вынужденные изменения — много травм и проблем. Никогда с подобным не сталкивался. Хорошо, что футболисты понимают нашу схему. Бакаев играл самоотверженно. Во втором тайме мы провели изменения, сделали такой ромб, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Интрига сохранялась до последнего момента.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.