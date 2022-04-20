Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:00

Ваноли: «Во втором тайме «Спартак» не смог реализовать свои моменты, интрига держалась до конца»

Ваноли объяснил, почему ЦСКА захватил преимущество в конце матча со «Спартаком»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Почему ЦСКА захватил преимущество ближе к концовке?

— Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах важен результат, здесь было важно добиться именно результата. Я понимаю, что это «Спартак», мы должны показывать сильную игру, но у нас много молодых игроков. Сегодня было важно добиться результата.

— Какие были изменения в подготовке?

— Перед этим матчем у нас были вынужденные изменения — много травм и проблем. Никогда с подобным не сталкивался. Хорошо, что футболисты понимают нашу схему. Бакаев играл самоотверженно. Во втором тайме мы провели изменения, сделали такой ромб, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Интрига сохранялась до последнего момента.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак

0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Ваноли не стал называть команду, с которой хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия
Кечинов: «Если «Спартак» не возьмет Кубок России, это будет провал»
Алдонин считает, что «Спартак» победил незаслуженно
«Игра была бы более зрелищной, если бы не удаление». Пресняков-старший — о матче ЦСКА — «Спартак»
Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов: «Если «Спартак» не возьмет Кубок России, это будет провал»

Ваноли не стал называть команду, с которой хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости