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«Балтика» — «Зенит»: где пройдет и во сколько начнется финал Кубка России

«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Зенита».
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» 2 июня в Москве сыграет с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

В финале Пути РПЛ Кубка команда Сергея Семака прошла ЦСКА по сумме двух матчей (1:1, пенальти — 5:4). «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича 14 мая обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

Следить за ключевыми событиями суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Действующим обладателем Кубка страны является ЦСКА. 11 июня 2023 года московские армейцы в финале турнира победили в серии пенальти «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

Кубок России: расписание и результаты матчей, статистика и календарь турнира нового сезона в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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