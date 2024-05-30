Игрок «Балтики» Осипов: «Едем в «Лужники» доказать, что чего-то стоим»

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России.

«С каким настроем едем в «Лужники»? Доказать, что мы чего-то стоим. Несмотря на то что мы вылетели из РПЛ, у нас есть шанс исправиться и оставить о себе хорошее впечатление. Если возьмем трофей, будет вообще прекрасно», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» состоится 2 июня на стадионе «Лужники».