Защитник «Балтики» Остойич — о финале Кубка России: «Не боимся «Зенит», едем в «Лужники» побеждать»

Защитник «Балтики» Иван Остойич поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в финале FONBET Кубка России.

«Едем в «Лужники» побеждать. Не боимся «Зенит»? Вообще нет. В финале не важно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть», — цитирует Остойича «РБ Спорт».

«Балтика» 2 июня сыграет с «Зенитом» в финале Кубка России. Ранее калининградцы вылетели из РПЛ в первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона-2023/24. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.