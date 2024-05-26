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Защитник «Балтики» Остойич — о финале Кубка России: «Не боимся «Зенит», едем в «Лужники» побеждать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Иван Остойич поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в финале FONBET Кубка России.

«Едем в «Лужники» побеждать. Не боимся «Зенит»? Вообще нет. В финале не важно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть», — цитирует Остойича «РБ Спорт».

«Балтика» 2 июня сыграет с «Зенитом» в финале Кубка России. Ранее калининградцы вылетели из РПЛ в первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона-2023/24. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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