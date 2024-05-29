Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:22

Иванов назначен на суперфинал, хотя не удалил Максименко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 29 мая, департамент судейства РФС объявил состав судейской бригады, которая будет работать на суперфинале FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Видеоарбитром (ВАР) назначен Сергей Иванов. Он, получается, не наказан за ошибку, совершенную в игре 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (0:0).

Напомним, что на 79-й минуте он зафиксировал фол вратаря красно-белых Александра Максименко, но неверно оценил степень его серьезности и вынес ему только предупреждение. Хотя в том моменте голкипер, разозлившись на действия соперника, проявил агрессию и умышленно ударил его рукой в пах.

Такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой и удалением. Срок дисквалификации за агрессивное поведение — до четырех матчей.

Футбол
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Балтика
ФК Зенит
14
6
Читайте также
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Суслопаров умер в 2012 году
ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Карасев получит за суперфинал Кубка 400 тысяч рублей. Общий гонорар судей превысит 1 миллион
Карасев назначен на Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»
«В победе «Крыльев» никто не сомневался, в Самаре уже был заказан банкет...» 20 лет победе «Терека» в Кубке России
Тарханов: «Игнашевич грамотный парень. Сам после финала Кубка решит, где работать»
Газманов вместе с детским хором исполнит гимн РФ перед суперфиналом Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: когда и где пройдет финал Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев получит за суперфинал Кубка 400 тысяч рублей. Общий гонорар судей превысит 1 миллион

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости