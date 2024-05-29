Иванов назначен на суперфинал, хотя не удалил Максименко

В среду, 29 мая, департамент судейства РФС объявил состав судейской бригады, которая будет работать на суперфинале FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Видеоарбитром (ВАР) назначен Сергей Иванов. Он, получается, не наказан за ошибку, совершенную в игре 30-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (0:0).

Напомним, что на 79-й минуте он зафиксировал фол вратаря красно-белых Александра Максименко, но неверно оценил степень его серьезности и вынес ему только предупреждение. Хотя в том моменте голкипер, разозлившись на действия соперника, проявил агрессию и умышленно ударил его рукой в пах.

Такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой и удалением. Срок дисквалификации за агрессивное поведение — до четырех матчей.