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Семак — о суперфинале Кубка России: «Мотивация «Балтики» будет запредельной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча против «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем выбор в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие игроки. Дуглас пока не тренируется, но шансы на его участие есть.

Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них — шанс реабилитироваться и войти в историю», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 мск.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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