Алаев — о финале Кубка России: «Удастся ли собрать «Лужники»? Будет тяжело, но я жду футбольный праздник»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о финале FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

— Верите, что удастся собрать «Лужники»?

— Я жду футбольный праздник. Полные «Лужники» тяжело собрать. Тем не менее, коллеги умеют проводить матчи с такой вывеской. Не поеду на финал ЛЧ, буду смотреть «Зенит» — «Балтика» и всем советую.