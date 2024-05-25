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Алаев — о финале Кубка России: «Удастся ли собрать «Лужники»? Будет тяжело, но я жду футбольный праздник»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о финале FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

— Верите, что удастся собрать «Лужники»?

— Я жду футбольный праздник. Полные «Лужники» тяжело собрать. Тем не менее, коллеги умеют проводить матчи с такой вывеской. Не поеду на финал ЛЧ, буду смотреть «Зенит» — «Балтика» и всем советую.

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 мск.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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Финал FONBET Кубка России в сезоне-2024/25 состоится 1 июня

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