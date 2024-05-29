Карасев назначен на Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на Суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС.

Ассистентами Карасева станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов, резервный судья — Виталий Мешков, резервный ассистент — Андрей Образко. На ВАР назначен Сергей Иванов, его помощник — Владимир Москалев, инспектор матча — Андрей Бутенко.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в Москве в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.