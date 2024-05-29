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Сегодня, 12:03

Карасев назначен на Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на Суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС.

Ассистентами Карасева станут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов, резервный судья — Виталий Мешков, резервный ассистент — Андрей Образко. На ВАР назначен Сергей Иванов, его помощник — Владимир Москалев, инспектор матча — Андрей Бутенко.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в Москве в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.

Источник: https://rfs.ru/news/220486
ФК Балтика
ФК Зенит
Сергей Карасев (судья)
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