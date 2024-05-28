Газманов вместе с детским хором исполнит гимн РФ перед суперфиналом Кубка России

В департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС) рассказали о том, кто исполнит гимн РФ перед началом суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

Игра состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск.

«Олег Газманов вместе с детским хором из 40 детей исполнит гимн России перед суперфиналом Кубка России», — приводит ТАСС слова представителей департамента мероприятий РФС.

Также в департаменте отметили, что в перерыве матча выступит группа «Моя Мишель» с песней «Зима в сердце», а по завершении встречи на параде участников Кубка России группа «Мираж» исполнит композицию «Новый герой».