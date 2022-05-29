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Сегодня, 19:29

Колосков считает правильным решение провести финал БЕТСИТИ Кубка России на «Лужниках»

Артем Бухаев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

«Интрига была, — цитирует Колоскова «СЭ». — Соперничество «Спартака» и «Динамо» началось еще с довоенных времен. В те годы это была самая интригующая игра. Сейчас так и вышло. Самоотдача была запредельная. Не сказал бы пока, что Ваноли лучший тренер «Спартака» за последние годы. Рано делать выводы, были и провальные игры. Бывает, что игра доведенная, а команда начинает падать, корчиться. Если следующий сезон пройдут ровно, тогда можно будет что-то сказать.

С моей точки зрения, «Спартак» более техничная команда. Меньше ошибок сделали, так что счет неслучайный. «Динамо» можно похвалить за усердие. Было и сожаление за Фомина, что не забил свой первый пенальти в сезоне.

Решение РФС о проведении финала в Лужниках было абсолютно правильно. Болельщики хорошо поддерживали сегодня".

Финал БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках» собрал 69306 зрителей и установил рекорд турнира по посещаемости.

БЕТСИТИ Кубок России
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
0
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