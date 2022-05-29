Глава Минспорта РФ подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

— Игра — супер! Развязка кажется логичной. Результат считаю справедливым. Будем надеяться, что при Fan ID будет такая же посещаемость. Благодаря СМИ и народной любви к футболу мы сможем сохранить такую же активность, — заявил Матыцин.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.