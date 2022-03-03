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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Енисей»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча БЕТСИТИ Кубка России

Матч «Локомотив» — «Енисей» в 1/8 финала Кубка России начнется в 18.15
Константин Марадишвили и Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле примет «Енисей» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 18.15 по московскому времени.

Последняя очная встреча соперников была 28 апреля 2019 года, когда в рамках 26-го тура чемпионата России «Локомотив» дома обыграл красноярцев со счетом 2:1.

Всего во всех турнирах и за всю историю «Локомотив» и «Енисей» встречались 4 раза. «Локо» выиграл все четыре поединка. Разница мячей — 11:2.

Следить за матчем «Локомотив» — «Енисей» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей

ФК Локомотив (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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