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Сегодня, 13:30

Александр Зуев — о скептиках: «Вижу только хорошее. На матче все видели, что в Самаре реально хорошие болельщики»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился впечатлениями от первого матча в составе самарского клуба после возвращения.

23 февраля «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (2:1).

— Вы вышли на замену, забили. Могло ли быть возвращение в Самару лучше, чем сегодня?

— Честно сказать, лучше даже не придумаешь. Очень счастлив. Нужно продолжать дальше в том же духе, — приводит Metaratings.ru слова Зуева.

— Можно ли сказать, что это была игра, на которую тренеры очень сильно повлияли? Счет два раза изменился в конце матча благодаря тем, кто вышел на замену.

— Возможно. Мне сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, да, замены повлияли. Но, с другой стороны, забитый мной гол — это стечение обстоятельств. Коля Рассказов отдал, я ударил и забил.

— В интернете о вас бывают разные комментарии. В частности, скептические. На стадионе же я вижу совсем другое отношение. Понимаете, почему болельщики выражают разное отношение к вам?

— Я вижу только хорошее. И мне кажется, все на матче видели, что реально хорошие, теплые болельщики. Но понятно, что все люди разные, у всех свое мнение.

Ответная игра команд пройдет 1 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zuev-o-skeptikakh-ya-vizhu-tolko-khoroshee-na-matche-vse-videli-chto-v-samare-khoroshie-tyoplye-bolelshiki-230424/
Александр Зуев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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