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Семак о выходе в суперфинал Кубка России: «Чемпионат для «Зенита» приоритетный турнир»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 пенальти) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Выпустили немного экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Чемпионат для нас более приоритетный турнир, поэтому мы делаем такую большую ротацию.

Мы занимаемся своим делом и работаем каждый день. Разговоры о продлении контракта отложены на конец сезона. Ничего не изменилось — мы как хотели побеждать, так и продолжаем этого хотеть», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

 

Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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