Экс-советник Федуна: «Отсутствие Абаскаля — удача «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал ничью красно-белых с «Зенитом» (0:0) в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Отсутствие Абаскаля — удача «Спартака». Так и есть. Очевидно, что между ним и остальной командой что-то сломалось», — сказал Камоцци «СЭ».

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов против «Динамо».