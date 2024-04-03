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Сегодня, 19:30

«Ахмат» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 4 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Оренбурга» Лукас Вера.
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» и «Оренбург» встретятся 4 апреля в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ахмата» с «Оренбургом» покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер» с 19.25.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Оренбург» с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее, 14 марта, «Оренбург» тренера Давида Деограсии вылетел из сетки Пути РПЛ Кубка России после поражения от «Спартака» по итогам двух матчей с общим счетом 2:3. 13 марта «Ахмат» прошел «Волгарь» (2:1) в первом этапе 1/4 финала Пути регионов.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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