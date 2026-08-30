Пивоваров о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Мы играли не в оптимальном составе, но добились своего»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Я бы хотел с положительной стороны отметить результат и волевые качества команды, потому что было сложно. Мы играли не в оптимальном составе, но добились своего», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» с 10 очками поднялось на пятое место в РПЛ. «Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции.