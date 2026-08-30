Матеус Мартинс — о переходе в «Динамо»: «Очень счастлив приехать в великий клуб»

Полузащитник «Ботафого» Матеус Мартинс поделился мнением о трансфере в «Динамо».

30 августа 23-летний бразилец прибыл в московский аэропорт Домодедово для завершения перехода в российский клуб.

— Очень счастлив приехать в такой великий клуб. Рад, как меня приняли в России.

— Впереди у вас медосмотр и, если все пройдет хорошо, подписание контракта. Какие цели ставите себе на этот сезон?

— Если все будет хорошо с медосмотром, после познакомлюсь с партнерами по команде, тренером, клубом, базой. И надеюсь провести очень хороший сезон в России.

— Готовы будете дебютировать в самое ближайшее время?

— Готов сыграть в ближайшее время, но посмотрим, как пройдет адаптация.

— Какой игровой номер хотели бы получить в «Динамо»?

— 37-й. Если он будет свободен, я бы взял его. Это номер, под которым я начинал играть в Бразилии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса в 6 миллионов евро. В сезоне-2026 бразильский вингер забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 36 играх во всех турнирах.