«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 мск.

Хавбек красно-белых Эсекьель Барко остался вне заявки из-за вирусной инфекции.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Зобнин, Фернандеш, Умяров, Пруцев, Солари, Маркиньос, Угальде, Даку.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина.