Арбитр ФИФА Николаев прокомментировал отмену пенальти в ворота «Краснодара»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с отмененным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

На 83-й минуте хавбек «быков» Кевин Ленини наступил на ногу полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову на линии штрафной. Главный судья Никита Новиков назначил пенальти в ворота хозяев, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом.

«В эпизоде с Ленини арбитру тяжело сразу увидеть, что происходит сначала. Потому что арбитр, находясь в идеальной позиции, сначала видит наступ, который действительно происходит. Но в таких эпизодах важно, кто первый играет в мяч. Один из повторов нам дает понимание, что все-таки сначала Ленини сыграл в мяч, а уже затем произошел никуда не деваемый контакт. Потому что ногу Ленини никуда деть не мог», — сказал Николаев «СЭ».

«Краснодар» одержал шестую победу подряд в РПЛ и с 18 очками занимает первое место в таблице. «Ростов» с 5 очками находится на 12-й строчке.