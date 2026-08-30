Барко пропустит матч «Спартака» с «Оренбургом» из-за вирусной инфекции

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко пропустит матч 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» из-за инфекционной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

— У Барко вирусная инфекция. Он проходит лечение под контролем врачей команды. Сроки возвращения Эсекьеля в общую группу будут определены позднее, — сообщил журналистам глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

16 августа сообщалось, что у Барко повреждение реберной дуги. Полузащитник был заменен в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо после игры сообщил, что аргентинец не был полностью готов к матчу из-за повреждения, полученного во встрече 2-го тура с «Ахматом» (2:1).

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет 30 августа в Москве на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17:30 мск.