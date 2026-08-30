Арбитр ФИФА Николаев оценил эпизод с назначением пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 90+3-й минуте главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.

«Эпизод с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой. В таких эпизодах главное — кто первый играет в мяч. Если это делает защитник, то нарушает правила нападающий, если нападающий касается мяча первым, то нарушает уже защитник. В данном моменте никто не успевает сыграть в мяч и происходит контакт. Оценить такой эпизод сложно. В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге. На мой взгляд, здесь главный критерий, есть ли какое-то дополнительное движение со стороны защитника в сторону нападающего. Если защитник просто ставит ногу и получает по ней удар, то это фол в атаке. Если он делает какое-то движение, препятствуя нападающему пробить по мячу, это пенальти.

Расценивают этот эпизод по разному: кто-то видит это движение, кто-то нет. Но если быть последовательным и вспомнить такой же эпизод с этим же футболистом в кубковой игре (речь про матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала в сезоне-2025/26 — прим. «СЭ»), тогда арбитр назначил пенальти, а ЭСК признала, что это ошибка», — сказал Николаев «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Факел» с 2 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.