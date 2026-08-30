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Арбитр ФИФА Николаев оценил эпизод с назначением пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Судейство

Арбитр ФИФА Николаев оценил эпизод с назначением пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 90+3-й минуте главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.

«Эпизод с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой. В таких эпизодах главное — кто первый играет в мяч. Если это делает защитник, то нарушает правила нападающий, если нападающий касается мяча первым, то нарушает уже защитник. В данном моменте никто не успевает сыграть в мяч и происходит контакт. Оценить такой эпизод сложно. В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге. На мой взгляд, здесь главный критерий, есть ли какое-то дополнительное движение со стороны защитника в сторону нападающего. Если защитник просто ставит ногу и получает по ней удар, то это фол в атаке. Если он делает какое-то движение, препятствуя нападающему пробить по мячу, это пенальти.

Расценивают этот эпизод по разному: кто-то видит это движение, кто-то нет. Но если быть последовательным и вспомнить такой же эпизод с этим же футболистом в кубковой игре (речь про матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала в сезоне-2025/26 — прим. «СЭ»), тогда арбитр назначил пенальти, а ЭСК признала, что это ошибка», — сказал Николаев «СЭ».

Антон Фролов.В матче «Факел» — «Зенит» все решил пенальти после падения Кондакова. Арбитр Фролов допустил ошибку?

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Факел» с 2 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Николаев
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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 4 1 0
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