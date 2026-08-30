Арбитр ФИФА Николаев оценил эпизод с назначением пенальти в матче «Факел» — «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
На 90+3-й минуте главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.
«Эпизод с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой. В таких эпизодах главное — кто первый играет в мяч. Если это делает защитник, то нарушает правила нападающий, если нападающий касается мяча первым, то нарушает уже защитник. В данном моменте никто не успевает сыграть в мяч и происходит контакт. Оценить такой эпизод сложно. В динамике это смотрится как одиннадцатиметровый удар, но если разбирать дальше, то становится понятно, что в мяч не играет никто, защитник ставит ногу, а нападающий вместо мяча бьет по ноге. На мой взгляд, здесь главный критерий, есть ли какое-то дополнительное движение со стороны защитника в сторону нападающего. Если защитник просто ставит ногу и получает по ней удар, то это фол в атаке. Если он делает какое-то движение, препятствуя нападающему пробить по мячу, это пенальти.
Расценивают этот эпизод по разному: кто-то видит это движение, кто-то нет. Но если быть последовательным и вспомнить такой же эпизод с этим же футболистом в кубковой игре (речь про матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала в сезоне-2025/26 — прим. «СЭ»), тогда арбитр назначил пенальти, а ЭСК признала, что это ошибка», — сказал Николаев «СЭ».
«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Факел» с 2 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0